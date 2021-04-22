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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناسفة للدهون.. شوربة لإنقاص الوزن 4 كيلو في الأسبوع

صدى البلد

طريقة شوربة الملفوف لحرق الدهون هي الأفضل  لاصحاب الريجيم ويدعي أولئك الذين يدافعون عن هذا النظام الغذائي أن تناول شوربة الملفوف يوميًا لمدة سبعة أيام يمكن أن يساعدك على فقدان ما يصل إلى 4.5 كجم.

 

وصفة الملفوف الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 4 كيلو

 

مكونات:

2 بصل كبير

2 فلفل أخضر

2 علبة طماطم

1 حفنة من الكرفس

1 رأس ملفوف

3 جزر

1 عبوة فطر

1-2 مكعبات مرق (اختياري)

6-8 أكواب من الماء أو كوكتيل نباتي مثل V8

طريقة شوربة الملفوف الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 6 كيلو

تقطع جميع الخضار إلى مكعبات.

في قدر كبير ، يُقلى البصل في كمية قليلة من الزيت .

 

ثم نضيف الخضار المتبقية ونغطيها بالماء أو كوكتيل الخضار ونضيف مكعبات المرقة أو غيرها من التوابل حسب الرغبة.

 

اتركيه حتى يغلي ، ثم اخفضي الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة. اتركيها تنضج حتى تنضج الخضار ، حوالي 30-45 دقيقة.

 

يمكنك تتبيل الحساء بالملح أو الفلفل أو الصلصة الحارة أو الأعشاب أو البهارات. يمكنك أيضًا إضافة خضروات أخرى غير نشوية ، مثل السبانخ أو الفاصوليا الخضراء.

كل يوم ، يجب أن تأكل قدر ما تريد من حساء الملفوف - على الأقل لعدة وجبات.
 

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