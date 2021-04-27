أنا صايم يا فاطرة.. استياء وهجوم على تامر عاشور بعد سخريته من مريضة سرطان.. صور

حالة من الاستياء من الفنان تامر عاشور، سادت بين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي وجمهوره، بعد مزاح وصفه البعض بـ "القاسي" و"غير اللائق" من فتاة مريضة بالسرطان.

وكان قد نشر الفنان تامر عاشور، صورة من آخر إعلان خيري ظهر به، وهو يجلس أمام فتاة مريضة بالسرطان أنهك المرض جسدها وجعل لون وجهها شاحب، مع تساقط شعرها التي أخفته خلف حجاب أزرق اللون، وكذلك أسقط شعر الحواجب.

ويظهر بالصورة وهو يمد يده لها حاملا برتقالة يعطيها له، ونشر عاشور هذه الصورة معلقا عليها: "لا خدي انتي.. أنا صايم يا فاطرة !"، ليتصدر بعدها مواقع التواصل الإجتماعي لسوء التهذيب في كتابة وصف الصورة حتى لو على سبيل المزاح.

وهاجم الآلاف تامر عاشور بعد نشر الصورة بهذا التعليق القاسي، ليعدله مضيفا "بحبك"، ولكن هذا التعديل البسيط لم يشفع له في استرداد مكانته لدى جمهوره، وعلقت ريناس فتحي قائلة: "- تامر عاشور: انتي برج ايه ولا أقولك خليني أخمن.. برج السرطان صح"، في إشارة إلى سخريته من إصابتها أيضا من مرض السرطان.

فيما كتب عبدالرحمن أحمد تعليق تخيلي لتامر عاشور: "أنا جبتلك هدية سيشوار"، استكمالا لطريقة السخرية التي علق بها تامر عاشور مع صورة الفتاة المريضة، فيما علقت ريناد محمد: "حتى السرطن والمرض بقى مجال للسخرية والهزار.. لو جربت الكيماوي مش هتعمل كده"

هجوم على تامر عاشور بسبب تعليقه خدي دي أنا صايم يا فاطرة (1)

هجوم على تامر عاشور بسبب تعليقه خدي دي أنا صايم يا فاطرة (4)

هجوم على تامر عاشور بسبب تعليقه خدي دي أنا صايم يا فاطرة (3)