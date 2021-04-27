المدارس تستقبل الطلاب لآداء إمتحانات أبريل بإجراءات احترازية ..صور

يتوافد الآن طلاب صفوف النقل على المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، لاداء امتحانات شهر ابريل التي تعد بالنسبة لهم آخر امتحانات في العام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وقد التزمت جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين باستخدام الكواشف الحرارية المتاحة في المدارس منذ بدء الجائحة، كما تم الالتزام بإجراءات التعقيم ، والتباعد الاجتماعي اللازم داخل لجان الامتحانات ، والتهوية الجيدة داخل كل لجنة.

ويستكمل اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 ، طلاب صفوف النقل امتحانات شهر أبريل ، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

حيث يمتحن اليوم طلاب الصفوف السادس الابتدائي ، والاول الثانوي ، والثاني الثانوي ، في ورقة امتحانية واحدة ، بنظام الامتحان المجمع للتقليل من عدد مرات الحضور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

بالنسبة لطلاب الصف الاول الثانوي



يمتحن الطلاب اليوم في ورقة مجمعة مواد اللغة الأجنبية الأولى ( 15 سؤالا) ، والفلسفة (10 أسئلة) ، والرياضيات (10 أسئلة ) من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا.



بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي (علمي)



يمتحن الطلاب اليوم في ورقة مجمعة مواد اللغة الأجنبية الأولى ( 15 سؤالا) ، والكيمياء (10 أسئلة ) ، والأحياء (10 أسئلة ) ، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا.



بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي (أدبي)



يمتحن الطلاب اليوم في ورقة مجمعة مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤال) ، والفلسفة (10 أسئلة ) ، و علم النفس (10 أسئلة ) ، من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بإنتهاء امتحانات شهر أبريل هذا الاسبوع.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، حددت خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 لـ صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، وقد نص هذا الخطاب على الضوابط التالية:

بالنسبة للصفوف من الأول الإبتدائي حتى الثالث الإبتدائي

يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هي نهاية العام الدراسي 2020/2021

بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي



الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط، ويلغى الامتحان الذي كان مقرر عقده في مايو، على أن يكون المنهج الدراسي المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

وعن آلية التقييم بعد هذه القرارات فتتمثل فيما يلي:

الطلاب من الصف الرابع الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي

تمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بـ امتحانات شهري مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:

تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.

وبالنسبة للفئات التي لم تطبق الامتحانات بصورة مجمعة: يتم الانتهاء من عقد الامتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

بالنسبة لطلاب الإعدادية

تعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

بالنسبة لـ المدارس الدولية

يتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفي حال رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.