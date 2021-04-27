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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: ١٦ مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين لموسم توريد القمح.. فيديو

وائل عباس
وائل عباس

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن الوزارة قامت باستلام حوالى 487 ألف طن قمح، الذي يعتبر مؤشر مبشر للغاية للموسم الحالي،لافتا إلى أنه من المتوقع استلام 4 مليون طن أخرى هذا الموسم، وتم تجهيز 450 موقع لاستلام القمح. 

 

وأضاف "معاون وزير التموين"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم التعاون مع وزارتي الزراعة والمالية بشأن استلام تلك المواقع، وذلك لأنه يجب أن يكون لدى التموين مستحقات مالية خاصة بالمزارعين، مشيرا إلى توفير ١٦ مليار جنيه لموسم القمح هذا العام لسداد مستحقات المزارعين على أن يتم سداد مستحقات "الموردين - المزارعين" بعد  ٧٢ ساعة من التوريد.
 

ونوه "عباس"، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع المديريات التى تشهد استقبال الأقماح المحلية هذا الموسم،حيث يتم متابعة الـ 45 موقع استلام القمح أولا بأول في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية طبقا للنشرات الدورية التابعة لوزارة الصحة.

 

وأكد أن هدف الوزارة هو تسليم دفعات القمح لهذا الموسم بسلاسة دون تكدس، ومن هنا دور غرفة العمليات في متابعة هذا التكدس، من خلال التوجيه بتسليم الأقماح  المحلية في أقرب صوامع للمزارعين.  

الزراعة اخبار التوك شو مستحقات المزارعين القمح الاقماح المحلية

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