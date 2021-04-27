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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي: تحركات الناتو والولايات المتحدة في أوروبا تزيد من التهديدات العسكرية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء أن تحركات حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا تزيد من التهديدات العسكرية.

وأضاف شويجو أن روسيا وطاجكستان قررتا إنشاء نظام مشترك للدفاع الجوي.

 

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وقال وزير الدفاع الروسي: "نحرك قواتنا داخل أراضينا وفق خططنا الخاصة وسندافع عن حدودنا".

وتابع: "سنقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمن حدودنا".

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أيام.

وجاء ذلك في مداخلة رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والرقابة على الأسلحة، قسطنطين غافريلوف.

وأشار غافريلوف إلى أن مشروع القانون سيبحثه مجلسا الدوما والاتحاد في الجمعية الفدرالية الروسية.

وأعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، وكذلك أوكرانيا وجورجيا التزاماتهم بموجب المعاهدة.

يذكر أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من المعاهدة في يناير الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في نوفمبر.

 

روسيا الناتو الولايات المتحدة اوروبا وزير الدفاع الروسي

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