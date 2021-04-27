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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية Online للإبداع الشعري بالفصحى والعامية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات (العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري)، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر علي البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التى تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.

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وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، لافتًا إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال رعاية الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها وتنمية مهاراتهم، حيث تعمل الجامعة على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة عليهم إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الإثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب [email protected]

كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أن الأعمال الفائزة ستمنح جوائز مالية في كل مجال (الفصحى - العامية)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه، ومن المركز الرابع إلى المركز العاشر 400 جنيه.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت منذ أكثر من 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وكونت أول أوركسترا جامعي.

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