الموجة الثالثة أشرس.. صحة النواب تكشف عن سبب ارتفاع وفيات كورونا

قالت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة المصرية، بشأن توفير اللقاح لكل فئات الشعب المصري،لاسيما لفئة كبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن هذا الاهتمام يعكس حرص الدولة على الصحة العامة للمواطنين.

وتابعت: رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح ، الا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه، منوهة إلى أن استهتار المواطنين وعزوفهم عن أخذ اللقاح ، لن يتم تمريره مرور الكرام ، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يحقق أمران في غاية الأهمية، أولها الحماية من العدوى ، وثانيها منع الإصابة بالإلتهاب الرئوي.

و أرجعت “ الألفى” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" السبب في زيادة أعداد وفيات كورونا، إلى أن الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا أشد وأشرس من الموجتين الأولى والثانية ، مؤكدة أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بها صفة تختلف عن سابقيها ، ألا وهى الانتقال من شخص لاخر بسهولة ،إلى جانب عدم ظهور أية أعراض خارجية على الشخص المصاب تفيد بإصابته ، وذلك لأن الموجة الثالثة من كورونا تستهدف الرئة مباشرة ، الأمر الذي يؤدى إلى تلفيها في الحال دون سابق إنذار.

واستطردت :" الموجة الثالثة من كورونا حال اصابت شخص معين ، لا تقتصر فقط عليه ، بل تلحق بجميع أفراد اسرته ، ودى مشكلة الموجة الثالثة كونها شرسة وبها نوع من الحالات التى لا يظهر عليها اية اعراض خارجية لكنها تدخل على الالتهاب الرئوي ، الامر الذي يجعلها تخضع لأجهزة التنفس الصناعي في الحال دون مقدمات ، كما أن الناس مش بتموت من الكورونا علشان تعب في العظام او ارتفاع في درجات الحرارة ، لكن الناس بتموت علشان الرئة بتتليف ".

و ناشدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع المواطنين بسرعة الذهاب لتلقي لقاح كورونا، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية ، واتباع سبل السلامة ، والحرص على التباعد الإجتماعي ، والإلتزام بالماسك الطبي لاسيما في أماكن التجمعات العامة، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لاسيما في هذه المرحلة ، وذلك لتجنب الإصابة بالإلتهاب الرئوي ، معقبة “ الايام الجاية ستشهد حدوث ذروة في كورونا ، و كلنا متخوفين من الفترة المقبلة ، لأن الشعب المصري داخل بسدره وعنده حالة كبيرة من اللامبالاة ، وده مينفعش ”

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و كان قد أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية الحصول على التطعيم لأنه سيساعد على زيادة مناعة الجسم ويقلل الإصابة بالمرض في الفترة المقبلة.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حالات الإصابة تختلف من شخص لآخر؛ فمن الممكن أن تبدو على المريض أعراض طفيفة أو متوسطة وأخرى شديدة، كما أنه من الممكن أن تحدث الإصابة ولا تظهر أي أعراض على المريض.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن هناك فرقا كبيرا بين عدوى وبين المرض .