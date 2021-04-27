إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 13 عاملا بإصابات مختلفة جراء انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.



وكان مدير أمن الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار تلقى إخطارا بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدائري الإقليمي في اتجاة بلبيس، إثر انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة من يد قائدها.



وانتقلت قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والزقازيق الجامعي لعلاجهم ورفع السيارة من على الطريق لتسيير الحركة المرورية، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي لنيابات جنوب الشرقية.