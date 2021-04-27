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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الأراضي السعودية لا تزال تتعرض لهجمات من قبل الحوثيين

جون كيربي
جون كيربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن تهديدات مليشيات الحوثي للسعودية لا تزال قائمة.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن “الأراضي السعودية لا تزال تتعرض لهجمات من قبل مليشيات الحوثي".

 

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها دمرت زورقا محملا بالمتفجرات قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد أن تحدثت "تقارير غير مؤكدة" عن هجوم على سفينة في المنطقة.

 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "اعترضنا زورقا محملا بالقنابل ودُمّر صباح اليوم".

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وأضاف البيان أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد ومراقبة نشاط الزورق المحمل بالقنابل في مياه البحر الأحمر قبالة شواطئ ينبع".

 

وفي وقت سابق، نقلت شركات الأمن البحري "تقارير غير مؤكدة" عن تعرض سفينة لهجوم في منطقة ينبع، على بعد 860 كيلومترا شرق العاصمة السعودية الرياض، وأُبلغ عن مشاهدة دخان أسود.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مليشيات الحوثى السعودية البحر الأحمر ميناء ينبع

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