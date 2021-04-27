عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استجابة لشكاوى المواطنين .. حي مدينة نصر يقضي على ظاهرة الباعة الجائلين بـ عباس العقاد .. صور

صدى البلد

استجابت رئاسة حى مدينة نصر للشكاوى الكثيرة التي تلقاها الحى من مواطنى شارع عباس العقاد بعد انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بامتداد الشارع.

وقامت حملة من الحى بإزالة أعمال الفوضى والباعة الجائلين بشارع عباس العقاد، وذلك بعد كثرة الشكاوى من سكان الشارع، وإعاقتهم عن الحركة فى ظل الانتشار بشكل غير منظم، فضلا عن إغلاق الشارع طوال اليوم .

وحذرت رئاسة حى مدينة نصر الباعة الجائلين من العودة مرة ثانية إلى شارع عباس العقاد، خاصة أنهم يعيقون حركة سكان الشارع.

 

3fa80e1c-0d60-48a4-8047-cc5b4e9aab54
3fa80e1c-0d60-48a4-8047-cc5b4e9aab54
4abde0af-0e64-4f01-8f5f-7d5b40dbcb40
4abde0af-0e64-4f01-8f5f-7d5b40dbcb40
4f2a1c41-513e-4856-a26a-0638efc901bc
4f2a1c41-513e-4856-a26a-0638efc901bc
59d9f3f1-946c-48b2-b41c-349a372b949d
59d9f3f1-946c-48b2-b41c-349a372b949d
503a0dd9-433e-4ea0-8c5e-928d5db6914a
503a0dd9-433e-4ea0-8c5e-928d5db6914a
787f0dce-459c-4647-87bc-8812c093299c
787f0dce-459c-4647-87bc-8812c093299c
6964e163-30d1-4dd5-94e3-db65314492cd
6964e163-30d1-4dd5-94e3-db65314492cd
96665d5b-f630-4066-a955-1848c2d7cef8
96665d5b-f630-4066-a955-1848c2d7cef8
469595da-2c24-499c-b020-5d7322cb0f2d
469595da-2c24-499c-b020-5d7322cb0f2d
57814774-8b7e-42bf-afa9-9136f436dc0f
57814774-8b7e-42bf-afa9-9136f436dc0f
69159269-1931-4308-9751-b955f89989d1
69159269-1931-4308-9751-b955f89989d1
b198fab3-5006-4b40-ac6c-a194dbbf98cc
b198fab3-5006-4b40-ac6c-a194dbbf98cc
c3eb19d6-19b9-4300-828f-d06b656abad7
c3eb19d6-19b9-4300-828f-d06b656abad7
c9e2b543-57db-4b55-b204-8bcc2836ccc6
c9e2b543-57db-4b55-b204-8bcc2836ccc6
da0abe92-67ae-4d09-82c7-a604d98f99ca
da0abe92-67ae-4d09-82c7-a604d98f99ca
حي مدينة نصر الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين أوضاع الباعة الجائلين اخبار محافظة القاهرة حملة إزالات

موضوعات متعلقة

لتفعيل المشاركة.. رئيس حي شرق مدينة نصر يلتقى أعضاء برلمان الشباب.. صور

سكان شارع عباس العقاد بمدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

شاهد.. دكتور مصري فى هولندا يحصل على الوسام الملكي برتبة فارس

حمد سليمان: أرشح ناديي بيراميدز المصري والرجاء المغربي لنهائي الكونفدرالية

أمريكا تكشف العلاقة بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب

30 دقيقة.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي بهدف بنزيما

بنزيما يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد في شباك تشيلسي

فضيحة من العيار الثقيل.. رئيس وزراء بريطانيا يواجه خطر تعليق عضويته بالبرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قدر الله وماشاء فعل... أول تعليق من روجينا بعد إصابتها بـ 7 غرز فى الوجه .. شاهد

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

طلعت مغشوشة.. رامز جلال يتعرض لموقف محرج خلال استضافة فنانة سعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ