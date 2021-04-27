استجابة لشكاوى المواطنين .. حي مدينة نصر يقضي على ظاهرة الباعة الجائلين بـ عباس العقاد .. صور

استجابت رئاسة حى مدينة نصر للشكاوى الكثيرة التي تلقاها الحى من مواطنى شارع عباس العقاد بعد انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بامتداد الشارع.

وقامت حملة من الحى بإزالة أعمال الفوضى والباعة الجائلين بشارع عباس العقاد، وذلك بعد كثرة الشكاوى من سكان الشارع، وإعاقتهم عن الحركة فى ظل الانتشار بشكل غير منظم، فضلا عن إغلاق الشارع طوال اليوم .

وحذرت رئاسة حى مدينة نصر الباعة الجائلين من العودة مرة ثانية إلى شارع عباس العقاد، خاصة أنهم يعيقون حركة سكان الشارع.

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