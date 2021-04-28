البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول أيام عيد الفطر المبارك ، وموعد صلاة العيد بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل المتخصيين وأساتذة المعهد .

وأوضح الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثون يوما ، وبذلك تكون اخر أيامه الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم .

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وأضاف ، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون يوم الخميس الموافق 13 من نفس الشهر ، لافتا إلى أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا ، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، ويكون طول الشهر 29 يوما ، حيث إن الهلال سيولد يوم 11 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة .

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية ، قد أوضح إن القمر العملاق "سوبر مون" سيكون عند أقرب نقطة له من الأرض اليوم ، كما أنه سيبلغ أقصى لمعان له ، حيث تبلغ نسبة لمعانه 99.9% هذا الوقت .

ويعد هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة هذا العام ، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض ، مما يجعله يظهر بصورة أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ، ويمكن رؤيته بالعين المجردة حتى يوم غد الأربعاء الموافق 28 من شهر إبريل الجاري .