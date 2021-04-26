بعد طرح التذاكر رسمياَ.. مواعيد قطارات عيد الفطر وطرق الحجز من الإنترنت والمحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد، طرح تذاكر قطارات عيد الفطر 2021، بدءًا من 26/4/ 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوما، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضحت الهيئة، أنه سيجرى إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الفطر المبارك على أبلكيشن المحمول، منوهة بأنه سيجري صرف 4 تذاكر لكل فرد، بموجب بطاقة الرقم القومي، وطرح عدد من القطارات لتجنب الزحام فى عيد الفطر.

وفيما يلي نستعرض مواعيد القطارات بعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المواعيد الجديدة لبعض القطارات التي سيتم إضافتها تزامنا مع عيد الفطر.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا أخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

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قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

طنطا الساعة 21:15. قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

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قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطو القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطارات عيد الفطر الإضافية

وأعلنت هيئة السكة الحديد، زيادة عدد القطارات على خطوطها بالوجهين البحرى والقبلى، إضافة للقطارات الحالية العاملة على الخطوط، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتيسيراً على المواطنين.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إضافة عربات على القطارات الحالية علاوة على بعض القطارات خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتى:-

أولا : تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 بعدد (2) قطار مكيف يوميا، وعدد 2 قطار روسى يوميا خلال هذه الفترة وهى كالتالي : -

• قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

• قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

• قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

• قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة

ثانياً : تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجة طلب جمهور الركاب بعدد (4) قطارات وهي كالتالي : -

• قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط

• قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط

• قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط

• قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط

ثالثا : إضافة عدد 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا وذلك خلال الفترة من 10/5/2021 إلى21/5/2021.

وبذلك يكون قد تم إضافة 30 قطارا مكيفا و 24 قطار روسى و336 عربة علاوة بإجمالى عدد 61788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة:

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة.

• يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 26/4/ 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يوما من محطتي القاهرة والجيزة فقط على أن يبدأ صرف التذاكر الساعة السابعة صباحاً لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر .

• يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.

• إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسى تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.

الحجز من الإنترنت

رابط الموقع ( https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf)

- رابط تطبيق الهاتف المحمول (https://play.google.com/store/apps/details…)