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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تتدخل في أزمة سد النهضة.. وتوجه رسائل قوية لإثيوبيا

سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بأن رد إثيوبيا  بشأن مشروع القرار الذي وافقت عليه الجامعة العربية بشأن سد النهضة سبب غضبًا في الجامعة.

 

وقال أبوالغيط في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” إن أديس أبابا تصورت أن الجامعة العربية لا تستطيع أو لا ينبغي لها التدخل في هذا الشأن.

 

وأوضح أبو الغيط أن مصر طلبت اجتماعا طارئا للجامعة العربية في العام 2020 لطرح قضية "سد النهضة" الإثيوبي.

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وتابع أبو الغيط أن “مشروع القرار الذي عُرض تمت الموافقة عليه لتوافق الآراء”.

 

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه يؤيد المواقف المصرية السودانية ويطالب إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي وبالحصص المقررة لكل من مصر والسودان.

 

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تتدخل ولها الحق الكامل لأن عضوين من أعضائها يتعارض موقفهما والموقف الإثيوبي.

 

وأشار إلى أن بعض الموارد المائية العربية تقع خارج الحدود، مستحضرا في السياق مثال نهري دجلة والفرات وعلاقة العراق بتركيا بالإضافة إلى مياه النيل وعلاقة السودان ومصر مع إثيوبيا.

 

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية لديها مواقف واضحة في الملف، مشددا على حق العرب في المياه.

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