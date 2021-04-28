إستمرار ليالى رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المبارك بفرع ثقافة جنوب سيناء، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية على المسرح المكشوف بمدينة شرم الشيخ العديد من التابلوهات التراثية المعبرة عن الفلكلور والتراث الأسوانى والنوبى، والتى تفاعل معها الحضور، أعقبها أمسية شعرية بقاعة المكتبة العامة بقصر شرم الشيخ, ألقى فيها الشعراء أحمد مجدى, ويوسف محسن, عدد من الأبيات والقصائد الشعرية التى تتغنى بحب الوطن بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء وروائح الشهر الكريم, وأدارت الأمسية الشاعرة أميمة إسماعيل.

ومن ساحة العلم بالطور العاصمة بدأت الفعاليات الليلة السابعة بعرض لمسرح عرائس الطفل بعنوان "رمضان كريم"، فكرة وإعداد إنتصار إبراهيم, تناول العرض مظاهر الإحتفال بالشهر الكريم وما يصاحب ذلك من عادات ومعاملات, تلاها تقديم عرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء قدم خلالها عدد من أغانى التراث المرتبط بشهر رمضان ومجموعة من الأغانى الوطنية منها "عظيمة يا مصر" غناء المجموعة، إشراف إنتصار إبراهيم, أعقبها تقديم عرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى, قدم خلالها باقة من الأناشيد والإبتهالات الدينية والأغانى الوطنية منها "إنها أرض الكنانة والسفينة" غناء المجموعة, "صلى الله على محمد للمنشدة الصغيرة نور أحمد والتى نالت إستحسان الحضور.

أقام قصر ثقافة طور سيناء ورشة حكى قصصى بعنوان "قصصى الأنبياء" تناولت قصة نبى الله إبراهيم مؤكدة على ضرورة الصبر عن الإبتلاء, أعقبها ورشة فنية للفوم الملون, تدريب مجدى السعيد موجه أول التربية الفنية, قام خلالها بتعريف المشاركين بالخامات المستخدمة خلال الورشة ومنها ورق البرستول الملون والفوم جليتر ومادة لأصقة, تلاها تدريب المشاركين على عمل نموذج فنى لفانوس رمضان بشكل مبسط, واستكملت الورشة الفنية لذوى الاحتياجات, تدريب عبد الرحمن ناصر معلم أول زخرفة, حيث قام خلال الورشة بتنفيذ مقلمة لحفظ الأدوات الكتابية بشكل فنى بسيط مستخدم ورق النصبيان والفوم جليتر وبعض المواد اللأصقة,.

عقد بقاعة الفنون ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مجسم منظر طبيعى" تدريب مدير قصر الطور, بهدف التدريب على تصميم مجسم من الطبيعة بإستخدام النصبيان والورق الملون والزلط وبعض المواد اللأصقة منها الشمع والفوم المضغوط, كما إستكملت ورشة الحرف البيئية لأشغال المرأة "فن الخرز" بتدريب المشاركات على كيفية عمل غرزة سداسية لإستكمال تصنيع فانوس الزينة, ومن سانت كاترين عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "سلوكيات المسلم فى شهر رمضان" ألقاها الشيخ كمال زغلول بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء تحدث خلالها عن السلوكيات المصاحبة للشهر الكريم, مؤكداً أن الصوم إيماناً بالله سبحانه وتعالى وطاعةً له وقُربةً نتقرب بها إليه وشُرع الصوم لنروِّض أنفسنا على أعمال الخير والبر، وببيت ثقافة دهب واصلت فرقة الشيخ العربى للإنشاد الدينى تقديم باقة من الأناشيد الدينية والإبتهالات والأغانى الوطنية بقيادة الفنان العربى عبد الحميد منها "تسلم الأديادى، صلوا على رسول الله".