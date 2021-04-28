أول مايو.. بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في بور سعيد.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة اعتبارًا من الأول من مايو علي أن تكون البداية بحي الشرق من خلال المركز التكنولوجي علي أن يعقبها باقي الأحياء في شهر يوليو

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد لاستعراض الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء وضبط منظومة العمران بالمحافظة واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ورؤساء الاحياء ومديري التنظيم وأعضاء اللجان الفرعية لمراجعة تراخيص البناء.

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وأكد محافظ بورسعيد أن اللقاء ناقش آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف الترخيص الغير المنظم .

كما تم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، والخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة بالتعاون مع نقابة المهندسين و الجامعة المختصة بكل محافظة ، فضلاً عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة .

وكذا الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء وكذا إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء وشهادة صلاحية المبني للإشغال.

وأشار محافظ بورسعيد الى أنه سيتم تنفيذ المنظومة بحي الشرق كخطوة اولى موجهاً رئيس الحي بتعريف المواطنين بالاشتراطات الجديدة .

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