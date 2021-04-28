عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

السعودية تغلق 12
السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، 12 مسجدا، مؤقتا، في 6 مناطق؛ بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المصلين.
 

وبحسب الوزارة، وصل مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 80 يوما، إلى 874 مسجدا، تم فتح 823 منها؛ بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
 

بن سلمان: السعودية لن تعتمد على النفط مجدداً

الشؤون الإسلامية السعودية تغلق 22 مسجدا مؤقتا في 9 مناطق وتعيد فتح 18 مسجدا


وذكرت الوزارة السعودية أن المساجد المغلقة، 4 منها بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة الرياض و2 بالمنطقة الشرقية ومسجد بكل من مناطق “عسير، الباحة، جازان”.


وأشارت إلى إعادة فتح 22 مسجدا، منهم 4 بمنطقة الشرقية و3 بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة جازان و3 بمنطقة المدينة المنورة و2 بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد آخر بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

السعودية السعودية الآن مساجد السعودية كورونا السعودية فيروس كورونا مسجد

موضوعات متعلقة

لتجنب الزحام...التجارة السعودية تدعو المواطنين للتسوق في أوقات مختلفة

السعودية تغلق 39 مسجدا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

ابتكار اختبار جديد لتعافي فاقدي حاسة الشم بسبب فيروس كورونا

السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

حوّل الجريد لذهب خوفاً عليها من الاندثار .. حكاية عم منصور كبير القفاصين بمدينة رشيد

الكويت.. نواب يطالبون بعقد جلسة خاصة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية

الزمالك: أزمة كارتيرون ونبيه انتهت.. والنادي مديون بـ256 مليون جنيه رواتب متأخرة

بعد يومين.. انفجار نافورة نارية من الشمس وهذا تأثيرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

7 طرق فعالة لـ زيادة الرزق.. تعرف عليها

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ