السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب فيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، 12 مسجدا، مؤقتا، في 6 مناطق؛ بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المصلين.



وبحسب الوزارة، وصل مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 80 يوما، إلى 874 مسجدا، تم فتح 823 منها؛ بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وذكرت الوزارة السعودية أن المساجد المغلقة، 4 منها بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة الرياض و2 بالمنطقة الشرقية ومسجد بكل من مناطق “عسير، الباحة، جازان”.



وأشارت إلى إعادة فتح 22 مسجدا، منهم 4 بمنطقة الشرقية و3 بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة جازان و3 بمنطقة المدينة المنورة و2 بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد آخر بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.