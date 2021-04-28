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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روحاني: من سرب تسجيل ظريف الصوتي معاد لـ إيران وتوقيته مثير للشك

روحاني
روحاني

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، اليوم الأربعاء, أنه "على وزارة الاستخبارات الكشف عن الجهة التي سربت تصريحات ​وزير الخارجية​ الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ السرية"، مشدداً على أن "الأعداء يسعون لخلق انقسام داخلي، ويجب ألا نسمح لهم بتحقيق أهدافهم في هذا الوقت الحساس، وخلال المحادثات بشأن برنامج إيران النووي".


وتأتي تصريحات روحاني تعليقاً على مقابلة مسربة أجراها ظريف مع الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز، ونشرتها صحيفة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة، وذكر وزير الخارجية فيها أن "قائد قوة ​القدس​ السابق في ​الحرس الثوري الإيراني​، ​قاسم سليماني​، كان يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن ​سوريا​، وأنا لم أتمكن من إقناعه بطلباتي. مثلا طلبت منه عدم استخدام ​الطيران المدني​ في سوريا ورفض".

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وقال الرئيس الإيراني، إنه كان من المقرر بث قسم من مقابلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي سربت، والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين.

واعتبر روحاني أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية"، مشيرا إلى أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، داعيا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.

وأكد روحاني أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك، لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.

ولفت روحاني إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت أنه لا خيار أمامها سوى التسليم أمام حق إيران في رفع العقوبات، معتبرا أن رفع العقوبات يتم عبر الوحدة والانسجام وليس عبر التفرقة وعرقلة المفاوضات.

ودعا روحاني السلطة القضائية والبرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التعامل بهدوء وصبر مع الملف المسرب، "فالبلاد تعيش ظروفا صعبة والعدو يسعى إلى بث الخلاف في إيران"، مشيرا إلى أن "بعض ما جاء في التسجيل يمثل وجهة النظر الشخصية لظريف وليس وجهة نظر الحكومة".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "إسرائيل والدول الرجعية والولايات المتحدة لن تحقق أهدافها في إيران".

روحاني ظريف التسريب الصوتي ايران طهران أمريكا إسرائيل

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