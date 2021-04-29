5 حالات لوقف صرف تعويض البطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين البارزة التى أصدرها البرلمان السابق فى عام 2016 ، والتى منحت العديد من الإمتيازات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ، والذى كانوا يعانون خلال الفترة الماضية لعدم حصولهم على حقوقهم الكاملة ، إلا أن قانون التامينات والمعاشات الجديد استطاع أن ينصفهم.

كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يوقف فيها المعاش عن أصحاب المعاشات ويقطع عن المستحقين، لعدد من الأسباب.

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات لاسيما أبرزها رفع سن المعاش والسماح بالخروج على المعاش المبكر، بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات، حيث تعتبر هذه المزايا مكافأة لهم من الدولة على جهود المضنية طوال سنوات عملهم، حيث لم يبخل أصحاب المعاشات بأى مجهود من أجل بلدهم، ولذلك كان يجب أن يأتى اليوم لتقديرهم معنويا وماديا.

شروط الحصول على تأمين البطالة

وحدد باب تأمين البطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لاستحقاق تعويض البطالة:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

4- 45% لباقى الأسابيع.

يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه

2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين

3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية

4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل

5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة

6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول

* يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد

* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص

- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين

3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة

5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة

