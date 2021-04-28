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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي كفر الشيخ يوافق على إمكانية التنازل عن حق الانتفاع بمصيف بلطيم بضوابط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي بجلسته الشهرية، وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، وياسر سعد خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.


ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار التخصيص رقم 497 بتاريخ 28 يناير 2020م، بشأن إنشاء بريد بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه إلى دور أرضي على نفقة الهيئة، على أن يتم تقدير مقابل حق الانتفاع للأرض بمعرفة اللجان المختصة، والموافقة على تخصيص مساحة 402, 5م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بمركز ومدينة سيدي سالم، لإقامة دار مناسبات عليها حيث صدر لها رخصة هدم رقم 4 بتاريخ 11 فبراير 2021م، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 80م2 أملاك دولة بقرية القليعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكفر الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها.

 

كما وافق المجلس التنفيذي على تحويل قطعة أرض بالقطعة 78 مساحتها 130م2 بقرية أبطو بمركز ومدينة دسوق من منافع عمومية إلى أملاك دولة خاصة، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 181لسنة 2021م الخاص بمدرسة سخا الرسمية للغات، لتعديل المساحة من 1653م2 إلى 1549, 8م2 طِبْقًا لشهادة الصلاحية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 6 أفدنة وقيراط و5, 3سهم بحوض الرزق زمام جمعية مطوبس بمركز ومدينة مطوبس، والتي تم شرائها من ملاكها بمعرفة الوحدة المحلية، لتوسعة محطة رفع صرف صحي بمدينة مطوبس.

 

ووافق المجلس التنفيذي على إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضي للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم في ضوء الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية في الاجتماع المؤرخ في 13 مارس 2021م، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد نجيب محي إمام الشناوي، على مدرسة دقميرة للتعليم الأساسي بقرية دميرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود محمد إبراهيم الصاوي، على المدرسة الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية كفر الشيخ.

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