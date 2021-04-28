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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تخطت المليون ونصف

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم بيعه من صكوك مشروع  أضاحي الأوقاف تخطى المليون ونصف المليون جنيه في أول أسبوع لإطلاق المشروع. 

 

وأكد "جمعة"، أن مؤشر البيع يعكس الثقة التي يوليها المواطنون لوزارة الأوقاف خاصة بعد النجاحات التي حققها المشروع خلال السنوات الماضية.

 

وناشدت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، الراغبين في المشاركة بالمشروع، الاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

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كما نشرت الوزارة، الرابط التالي (http://ar.awkafonline.com/?page_id=130037ا) أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).

وزير الاوقاف مشروع أضاحي الأوقاف صكوك الأضاحي

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