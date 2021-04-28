23 يونيو.. بريتني سبيرز تتحدث أمام المحكمة لأول مرة حول أزمة الوصاية

حددت محكمة أمريكية موعد 23 يونيو لمثول المغنية بريتني سبيرز أمامها للإدلاء بشهادتها لأول مرة في أزمة قضية الوصاية التي فرضت عليها منذ سنوات، وتحاول الحصول على حريتها منها خلال الفترة الماضية بحسب موقع فاريتي.

بريتني سبيرز وأزمة الوصاية

طلب المحامي الخاصة بالنجمة الأمريكية بريتني سبيرز من محكمة لوس أنجلوس تحديد جلسة استماع على وجه السرعة دون تحديد ما ترغب موكلته في الإدلاء به، في الوقت الذي مازال مصير الوصايا على أموالها ضائعا بين والدها والمساعد الذي عينته المحكمة من قبل.

وضعت بريتني سبيرز التي تبلغ من العمر 39 عاما، تحت وصاية والدها وتحكمه الكامل في ثروتها المالية ومسار حياتها منذ حوالي 13 عاما بموافقة المحكمة، لكنها في الآونة الأخيرة عبرت عن رغبتها في انتهاء هذا الأمر، وتمكنها من التصرف بحرية في حياتها.

كانت أزمة الوصاية على بريتني سبيرز محط أنظار واهتمام جميع محبيها خاصة بعد طرح الفيلم الوثائقي Framing Britney Spears، الذي تسبب في حملة دعم كبيرة للمغينة الشهيرة، ومطالبة جمهورها لفك الحصار عنها من قبل المحكمة بعد المعاناة التي عاشتها لسنوات.