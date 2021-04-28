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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

23 يونيو.. بريتني سبيرز تتحدث أمام المحكمة لأول مرة حول أزمة الوصاية

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

حددت محكمة أمريكية موعد 23 يونيو لمثول المغنية بريتني سبيرز أمامها للإدلاء بشهادتها لأول مرة في أزمة قضية الوصاية التي فرضت عليها منذ سنوات، وتحاول الحصول على حريتها منها خلال الفترة الماضية بحسب موقع فاريتي.

 

بريتني سبيرز وأزمة الوصاية 

طلب المحامي الخاصة بالنجمة الأمريكية بريتني سبيرز من محكمة لوس أنجلوس تحديد جلسة استماع على وجه السرعة دون تحديد ما ترغب موكلته في الإدلاء به، في الوقت الذي مازال مصير الوصايا على أموالها ضائعا بين والدها والمساعد الذي عينته المحكمة من قبل.

 

وضعت بريتني سبيرز التي تبلغ من العمر 39 عاما، تحت وصاية والدها وتحكمه الكامل في ثروتها المالية ومسار حياتها منذ حوالي 13 عاما بموافقة المحكمة، لكنها في الآونة الأخيرة عبرت عن رغبتها في انتهاء هذا الأمر، وتمكنها من التصرف بحرية في حياتها. 

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بعد تناوله قصة صراعها مع والدها.. بريتني سبيرز تبكي بسبب وثائقي نيويورك تايمز

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بي بي سي تخطط لإنتاج وثائقي خاص بها عن بريتني سبيرز

كانت أزمة الوصاية على بريتني سبيرز محط أنظار واهتمام جميع محبيها خاصة بعد طرح الفيلم الوثائقي Framing Britney Spears، الذي تسبب في حملة دعم كبيرة للمغينة الشهيرة، ومطالبة جمهورها لفك الحصار عنها من قبل المحكمة بعد المعاناة التي عاشتها لسنوات. 

 

 

 

بريتني سبيرز والد بريتني سبيرز أزمة الوصايا وبريتني سبيرز جيمي سبيرز وثائقي بريتني سبيرز Framing Britney Spears

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