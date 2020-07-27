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فن

بعد رفع الوصاية عليها.. طليق بريتني سبيرز: لست قلقا على مصير أبنائى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:07 م
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
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شروق ابراهيم
ضمن محاولات النجمة العالمية بريتني سبيرز للتحرر من القيود العائلية والوصاية عليها ، اعرب طليقها كيفين فيديرلين عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا الى انه واثقا بأن المغنية الامريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.

وقال مصدر لموقع  Tmz إن حالة بريتني سبيرز النفسية تعطي الحق لطليقها لرفع دعوى قضائية من اجل حضانة ابنائهما ، خاصة بعد رفع وصاية والدها عليها، إلا أنه استعبد اتخاذ تلك الخطوة لأنه يرى ابنائه سعداء مع والدتهما. 

وكان جيمي والد النجمة بريتني سبيرز تنازل بشكل رسمي وودي عن الوصاية عليها بعد 11 عامًا وقام بتسليم تلك الشئون المالية الخاصة بالنجمة الأمريكية لصديقتها ومساعدتها.
 
وأكد مصدر مقرب لـ Tmz أن بريتني سبيرز لن يتغير شيء في حياتها بعد تنازل والدها عن الوصاية عليها، لافتًا إلى أنه سيظل بجانبها ويحميها من الأشخاص الذين يستغلونها وأيضًا ستبقى معها والدتها من أجل مساندتها. 

 بريتني سبيرز عانت من اضطراب نفسي وقلق شديد دخلت على أثره للمصحة النفسية وتلقت العلاج لمدة شهر كامل بسبب خضوع والدها لعملية جراحية وتدهور حالته الصحية وهو ما دفعها للشعور بالخوف والقلق.
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