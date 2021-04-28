السعودية تسجل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و13 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت الصحة السعودية 867 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث الأعلى تسجيلا للإصابات برصيد 458 إصابة جديدة، ويليها مكة المكرمة برصيد 231 إصابة.

وبذلك أصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في السعودية 415281 حالة، وحالات التعافي 398454 حالات، وكذلك، إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية 6935 حالة.