غير طبيعي| حسام موافي يكشف العدد المخيف لعملية التبول في الليل

رب زدني علما

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه تلقى أكثر من 100 سؤال على موضوع واحد، وهو التبول.



وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه خصص حلقة اليوم عن التبول، ومشكلات البول.



ولفت أن هناك سؤالا : " أعانى من التبول كثيرًا، وهناك من يعانى من تقطيع فى البول، ومشكلات التبول القليل".



وأشار إلى أن التبول فى ساعات الليل أمر طبيعى، وأن التبول الطبيعى يكون 6 مرات صباحًا و صفر فى الليل، أو 5 مرات بالنهار و مرة فى الليل، أو 4 مرات بالنهار أو مرتين بالليل.



وأوضح أن الشخص الذى يتبول 4 مرات فى الليل يكون أمرا غير طبيعي، ولذلك يحتاج لـ طبيب.



وأكد أنه لا يوجد مقدار معين لـ التبول اليومي، موضحًا :تعتمد كمية البول خلال الـ 24 ساعة على كمية المياه التى تناولها".



