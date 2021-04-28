حسام موافي يكشف مفاجأة عن التبوُّل بكميات كبيرة

رب زدني علما

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه "تعتمد كمية البول خلال الـ 24 ساعة على كمية المياه التى يتناولها المواطن".



وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الكمية الطبيعة لـ شخص طبيعى تكون من لتر لـ 1.5 لتر، مع كمية مياه طبيعية.



ولفت إلى أن الشخص الذى يتبول كثيرا ويتناول مياه طبيعية عليه أن يجري تحاليل، لأنه من الممكن أن يكون مصابا بالسكر.



وأشار إلى أن الشخص الذى يتبول كثيرا من الممكن أن يكون مصابا بفشل كلوى.



