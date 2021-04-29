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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 85% من إجمالي التعاملات بالبورصة

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6 %و العرب على 6.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 15.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 77.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2 % وسجل العرب 6.7 % وسجل الأجانب صافي بيع نحو 728.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 591.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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