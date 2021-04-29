ماركا: ميسي بات قريبًا من الاستمرار في برشلونة

عقد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا اجتماعًا مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبحث تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني مع النادي الكتالوني.



وأفادت صحيفة ماركا "الإسبانية" بأن النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي بات قريبًا من الاستمرار في برشلونة عن أي وقت مضى، مشيرة إلى أن ميسي يعيش حالة جيدة هذه الأيام خاصة بعد فوز الفريق بكأس ملك أسبانيا، ومنافسته الشرسة على لقب الدوري حتى الآن.



وينتهي تعاقد ميسي، مع برشلونة صيف هذا العام، وإلى الآن لم يتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة البارسا بشأن هذا الأمر.



وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود عرض اقتصادي واضح، من قبل إدارة برشلونة، لكن أن ملف ميسي سيتم حله قريبًا، وكل الأمور تشير إلى أن البرغوث لا يفكر في مغادرة كتيبة رونالد كومان.



وأكدت الصحيفة الإسبانية الأوسع انتشارًا أن هناك روحًا إيجابية سادت الإجتماع مع لابورتا، الذي يبحث منذ وصوله إلى رئاسة النادي كيفية تجديد عقد البرغوث الإنجليزي.