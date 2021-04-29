وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وقع عن الجانب الأول الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة نيريك، وعن الجانب الثاني يونجباي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: “لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي”.

وأصاف أن رئيس الجمهورية وجه بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين، ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة أعوام، ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات، كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها هيونداي روتيم إلى نيريك.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة مع حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذا التعاون يُتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بجميع أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودولياً، لافتًا إلى أنه عندما تبدأ الشركة في التصنيع ستكون الأولوية للتصدير خارج مصر، خاصة إلى أفريقيا.

في سياق متصل، قال وزير النقل أن “التعاقد بين هيونداي وسيماف لتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو، يشمل التصنيع المحلي بنسبة 25% لـ 10 قطارات منها، وهو ما نحرص على تنفيذه”.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير: “كما نحرص على استمرار التعامل المثمر في مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية (خط نجع حمادي / الأقصر)”.

وأكد وزير النقل أن تحديث نظم الإشارات بخط الأقصر/ أسوان من الممكن أن يشكل تعاونًا مثمرًا آخر بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع الجانب الكوري في توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية في مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها، إن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير الصناعة المصرية وتطبيقًا مباشرًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الأسبوع.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمة ومع أفضل الشركاء العالميين في هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتي تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك عديد من الصناعات المغذية التي تخلق مزيدًا من فرص العمل.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون بين شركتي هيونداي روتيم ونيريك يمثل تحالفا مهما جدًا يضم ممثلا من الحكومة المصرية ممثلة في صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبرى من الشركات المصرية، مؤكدة أنها تمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على تعميق وتوطين الصناعة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحة أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا وحيًا لتفعيل مكونين رئيسين من هذا البرنامج.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المشروع، موضحة أن جزءا كبيرا من الواردات كان يرتبط بهذا القطاع، وأن المشروع يسهم في توفير موارد كثيرة من النقد الأجنبي والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد مكونات هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبرى تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنموية وتحدث قيمة مضافة، متابعة أنه من خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلى أفريقيا.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع وما تم تحقيقه من إنجازات في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، فهي مهيأة بكل ما فيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات ونقل هذا النوع من المشروعات إلى الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير الكوري الجنوبي عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، وأن التعاون المثمر في قطاع مترو الأنفاق هو تجسيد لتلك العلاقات، مشيرًا إلى أن الجانب الكوري الجنوبي سيبذل قصارى جهده لتدعيم هذا التعاون، خاصة في قطاع مترو الأنفاق الذي ينقل ويخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وقال رئيس شركة هيونداي روتيم إنه سعيد بتشرفه بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هيونداي روتيم ستبذل كل الجهود للتعاون مع شركة نيريك ونقل التجارب والخبرات الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة لها، خاصة أن هيوندي لديها خبرات كبيرة في الأسواق العالمية، كما أن هيونداي ستتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في مجال تحديث نظم الإشارات وتوطين هذه الصناعة في مصر.