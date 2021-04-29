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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل خامنئي في الحرس الثوري: إطلاق الصواريخ على إسرائيل نفذته عناصر موالية لـ إيران

ممثل خامنئي في الحرس
ممثل خامنئي في الحرس الثوري

قال  ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني، عبد الله حاجي صادقي اليوم الخميس أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل نفذته عناصر موالية لـ إيران.

وفي سياق منفصل أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن إيران تمتلك عددا لا يحصى من الطائرات المسيرة، وهو السلاح الذي يشكل تهديدا مستقبليا على بلادها.

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وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من توقيع اتفاق إسرائيلي أمريكي في عام 2018، يقضي بتعاون ثنائي لمواجهة التهديد المتزايد من الطائرات المسيرة الإيرانية، وهو ما جاء، أيضا، في اتفاق جديد بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، الذي تم الأعلان عنه مؤخرا.

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بهدف تركيز اهتمام خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة، والصواريخ دقيقة التوجيه التي تصنعها إيران وتقدمها لوكلائها في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى تصريحات رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، في مارس الماضي أمام الكونجرس، التي قال فيها إنه بينما تنفق الولايات المتحدة المليارات من أجل تطوير تكنولوجيا مقاومة الطائرات المسيرة، فإن التهديد لا يزال قائما.

خامنئي الحرس الثوري ايران إسرائيل إطلاق صواريخ

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