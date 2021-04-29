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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزملكاوية هيزعلوا.. محمد صلاح يحسم الجدل بشأن انتمائه

محمد صلاح
محمد صلاح

حسم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن النادي المصري، الذي يشجعه.

وقال محمد صلاح في فيديو عبر موقع “ يوتيوب”: والدي مشجعا لنادي الإسماعيلي، وأنا بدأت في تشجيع الإسماعيلي في 7 أو 8 سنوات، وبحب الإسماعيلي من زمان، من أيام ما كانوا مدرسة الفن والهندسة، الزملكاوية هيزعلوا من الكلمة دي، لكن الإسماعيلي كان مدرسة الفن والهندسة قبل الزمالك".

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في سياق آخر، أكد تقرير صحفي،  أن ليفربول وضع خطة، في حالة رحيل الدولي المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خطة ليفربول تتمثل بضم اللاعب الشاب جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند.

وأضافت أن، مستويات سانشو يتابعها يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن كثب، وهو ضمن قائمة الأسماء الممكن ضمها هذا الصيف فقط في حال رحيل محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن ، ليفربول لن يتحمل تكاليف اللاعب المادية إلا اذا باع أحد لاعبيه المهمين.

ويخشى الريدز من عدم التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يهدد بقاء نجوم الفريق وأبرزهم محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح 20 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، ليتخلف بفارق هدف وحيد عن متصدر القائمة هاري كين نجم توتنهام.

محمد صلاح صلاح فريق ليفربول نادي الزمالك الاسماعيلي سانشو

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