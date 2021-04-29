لبنان يشترط مكوث القادمين من الهند والبرازيل 14 يوما في بلد آخر قبل دخول بيروت

أصدرت السلطات اللبنانية اليوم قرارا بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، على أن يقتصر دخولهم استنادا إلى آلية الإقامة في بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما قبل القدوم إلى لبنان.

وجاء قرار السلطات اللبنانية في ضوء التوصية التي وضعتها أمس /الأربعاء/ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة، في ظل التفشي الوبائي للفيروس في الهند والبرازيل وظهور سلالات وبائية جديدة منه في البلدين.

وعممت مديرية الطيران المدني اللبناني على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بوقف نقل الركاب من الهند والبرازيل، والتقيد بمضمون القرار وتطبيقه على الركاب الذين يصلون اعتبارا من 3 مايو المقبل.