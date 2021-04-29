مشهد أحمد السقا في نسل الأغراب يتصدر التريند رقم 1 على اليوتيوب

تخطى النصف مليون مشاهدة

تصدر مشهد لأحمد السقا من مسلسل “نسل الأغراب” التريند رقم 1 على موقع “اليوتيوب” بعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.

وجاء عنوان المقطع كالتالي: “عساف الغريب قلبه حن بعد موت أخته”، ولاقى الفيديو إعجاب شديد من المتابعين كما تخطى النصف مليون مشاهدة.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «عساف الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور «غفران الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

وتشارك ملك أحمد زاهر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.