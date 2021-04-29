شاهد دياب في أحدث ظهور من كواليس "نسل الأغراب"

شارك الفنان محمد دياب متابعيه ، صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني نسل الأغراب ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر دياب بشخصية "علي الغريب" التي يجسدها في المسلسل.



ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة ON E الساعة 7.45 مساء، على أن تتم إعادته الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا في اليوم التالي.

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.