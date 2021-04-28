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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش يعادي على الغريب ويكسب.. محمد دياب من نسل الأغراب

محمد دياب ـ نسل الأغراب
محمد دياب ـ نسل الأغراب

شارك الفنان محمد دياب متابعيه ، صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني نسل الأغراب ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر دياب بشخصية "علي الغريب"  التي يجسدها في المسلسل ، وكتب معلقا من خلال صورته: "ماحدش يعادي #علي_الغريب و يكسب قصاده 💪🏻 #نسل_الاغراب #دياب".
 

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة ON E الساعة 7.45 مساء، على أن تتم إعادته الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا في اليوم التالي.

 

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.

 

أمير كرارة احمد السقا مسلسل نسل الاغراب المخرج محمد سامي الدراما الصعيدية نسل الأغراب

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