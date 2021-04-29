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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعرف مقادير السمان المشوى مع الشيف ومفيدة

السمان المشوى
السمان المشوى

لحم السمان يحتوى على الكثير من الفيتامينات،الحديد،البوتاسيوم،والكالسيوم. مفيد لمرضي القلب يحمى من النوبات القلبية. فاتح للشهية،كما انه يقوى القدرات الذهنية. يقلل الاصابة بفقر الدم.

ويتميز السمان بالنكهة الشهية وباحتوائه على القيمة الغذائية المهمة الموجودة في جميع البروتينات واللحوم المهمة لصحة الجسم واللازمة له، ويوجد من السمان أنواع مختلفة لهواة التربية فمنه الياباني والأوروبي والذي ينتج كميات مرتفعة من بيض السمان، والذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، في هذا المقال تعرف على فوائد لحم السمان الصحية وللوقاية من الأمراض وقيمته الغذائية.

وقدمت مفيدة شيحة مع الشيف محمود اليوم ، طريقة عمل السمان المشوى ، على فضائية سى بى سى ، ببرنامج الشيف ومفيدة  :

المقادير :
سمان - بصل - سمنة 
دبس رمان - خل عنب 
مللح - فلف 
بهارات مشكلة 

اخبار توك شو سمان مشوى الشيف ومفيدةة

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