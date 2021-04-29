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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلى قداس القيامة بالكاتدرائية ويعتذر عن استقبال المهنئين لظروف كورونا

صدى البلد

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يترأس صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود ودون اى استقبالات للتهنئة بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه ونظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة وعدم التجمعات، نعتذر عن أي استقبالات سواء يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع.

وتابع قائلا، نصلى أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين ويعزي أسر الراحلين وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين، في هذه المواجهة والتحدي الكبير، وليحفظ الله بلادنا مصر من كل شر.

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