الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

قالت السلطات في الهند، اليوم الخميس، إنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" المستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الهند وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينجلا، اليوم الخميس، أن بلاده تعطي حاليا الأولوية لواردات الأوكسجين، متحدثا عن أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساعدة بهذا الشأن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أشار شرينجلا في مؤتمر صحفي، إن الإمارات وروسيا وغيرهما من الدول الأخرى عرضت تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج المرضى بكوفيد-19، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

ويعاني مرضى الوباء أوضاعا مأساوية، فكثير منهم تنقصه الإمدادات الطبية لا سيما الأكسجين، بينما امتلأت المستشفيات عن آخرها بسبب الإصابات التي لا تتوقف.