عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

مصر والهند
مصر والهند

قالت السلطات في الهند، اليوم الخميس، إنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" المستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الهند وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينجلا، اليوم الخميس، أن بلاده تعطي حاليا الأولوية لواردات الأوكسجين، متحدثا عن أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساعدة بهذا الشأن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أشار شرينجلا في مؤتمر صحفي، إن الإمارات وروسيا وغيرهما من الدول الأخرى عرضت تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج المرضى بكوفيد-19، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

ويعاني مرضى الوباء أوضاعا مأساوية، فكثير منهم تنقصه الإمدادات الطبية لا سيما الأكسجين، بينما امتلأت المستشفيات عن آخرها بسبب الإصابات التي لا تتوقف.

مصر الهند ريمديسيفير فيروس كورونا علاج مرضى فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

ألمانيا تسجل ما يقرب من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

دولة عربية تعلن تفشي سلالة كورونا البريطانية

الفيروس يتغير كل سنة .. الصحة العالمية: معلومات جديدة حول لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

أبرز مميزات كيا سيراتو 2021 في السعودية .. صور

90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي بقيمة 11 مليون دولار 2020

ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

6 فوائد غير متوقعة لـ نص ساعة رقص

نهال عنبر: نقل وفاء مكى الى مستشفى الهرم ولا تحتاج رعاية مركزة

البابا تواضروس يصلى قداس القيامة بالكاتدرائية ويعتذر عن استقبال المهنئين لظروف كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

اتحاد الكرة يخاطب 12 منتخبا لمواجهة مصر وديا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ