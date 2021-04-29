في الذكرى العاشرة للزواج.. جلسة تصوير الأمير وليام وكيت ميدلتون تبهر المتابعين

بعد إتمام 10 سنوات من الزواج ، أبهر الأمير وليام وكيت ميدلتون المعجبين بصورهم الجديدة ، التي شاركها قصر كنسينغتون على وسائل التواصل الاجتماعي.

التقط الزوجان الصور بملابس بدرجات متفاوتة من اللون الأزرق. بينما كانت كيت ترتدي فستانًا زهريًا باللون الأزرق الفاتح من Ghost London ، بدا ويليام أنيقًا في سترة زرقاء ، يرتديها فوق قميص أزرق ، وهو يمسك بزوجته.

يظهر في الصور خاتم الخطوبة من الياقوت من Kate بشكل بارز ، لفت انتباه المتابعين

وكتب المصور كريس فلويد لقد زرت كامبريدج مؤخرًا للمرة الأولى في حياتي. في ذلك اليوم نفسه ، وبصدفة مذهلة ، كان أيضًا اليوم الذي طُلب مني فيه تصوير دوق ودوقة كامبريدج في الذكرى السنوية العاشرة لزواجهما.

تمت خطوبة الأمير وليام وكيت في 16 نوفمبر 2010. قبل خطوبتهما ، ورد أن الزوجين تواعدا لمدة تسع سنوات تقريبًا. أخيرًا تزوج دوق ودوقة كامبريدج في 29 أبريل 2011 في وستمنستر أبي. حظي حفل الزفاف الملكي الكبير بالكثير من الاهتمام.

ارتدت العروس فستان زفاف أصبح مبدعًا الآن من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين ، مقترنًا بتاج كارتييه Scroll. كان الأمير وليام يرتدي زي ضابط في الحرس الأيرلندي يرتدي وسام حرس الشرف مع غطاء علفي.