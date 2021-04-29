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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم عن قائمة  المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة ، وذلك بعد فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة ، حيث جاءت كالآتي :- 

 

الدكتورة نورهان السيد الشيخ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

الدكتور صبري محمد السنوسي قائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة

الدكتور خالد فاروق العامري عميد كلية الطب البيطري السابق جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور هيثم محمد الحافظ أستاذ العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي _ كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

الدكتور هشام يوسف محمد وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة

الدكتور محمد مصطفى لطيف أستاذ بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

 

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وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن الجدول الزمني الخاص بها ، حيث تم فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة يوم السبت الموافق 24 من شهر إبريل الجاري .


ويستمر باب التقدم مفتوحاً للمرشحين حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر ، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في نفس اليوم ، حيث يتم ذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .

 

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كما يتم تلقي طلبات الطعون يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر مايو القادم وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 من نفس الشهر .

ويتم النظر في الطعون المقدمة من جانب لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات ، وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو .


‏كما  يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 18 من شهر مايو المقبل .

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