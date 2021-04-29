بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مغلقة لمناقشة قضية المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، قال في وقت سابق، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا غير رسمي، اليوم الخميس؛ لمناقشة آخر الأوضاع في ليبيا، خصوصا ملف المرتزقة.

وأوضح السني حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية، أن الاجتماع جاء بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية في المجلس، حيث سيتناول سبل مواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيتطرق إلى تأثير هذا الملف على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، وسيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إيان كوبيش طلب إحاطة بالخصوص.

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في وقت سابق، أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.

