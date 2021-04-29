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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على تصريحات ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال في تصريحات له: "بإمكان الرياض وطهران اعتماد الحوار البناء وتجاوز الخلافات".

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ولي العهد السعودي: لا نقبل بوجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودنا

وأضاف: " السعودية وإيران بلدان مهمان في العالم الإسلامي، والتعاون السعودي والإيراني مهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي قد ينتابه بعض القلق لكنه لا يخاف أبدًا.

وقال بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، إن مشكلة المملكة مع إيران هي سلوكها السلبي، مضيفًا: “نعمل مع دول المنطقة والعالم لإيجاد حلول لذلك”.

وأضاف: “يجب على الحوثيين قبول وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وتابع: “ليس هناك أي دولة تقبل أن تسيطر ميليشيا مسلحة على حدودها مثلما يحدث في اليمن”.

وأردف: “إيران دولة جارة ونتمنى لها الازدهار لتحقيق مصالح المنطقة  لكن مشكلتنا معها هي دعمها للميليشيات وبرنامجها النووي".

وأشار بن سلمان إلى أن مصالح المملكة مع الولايات المتحدة مستمرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت بن سلمان إلى أن المملكة كانت هدفا رئيسيا لكل الأفكار المتطرفة.

وزير الخارجية الإيراني ولي العهد السعودي الرياض وطهران الأمير محمد بن سلمان الشعب السعودي

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