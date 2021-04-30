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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سابا تحيي سهرة رمضانية بفندق الماسة.. صور

نيكول سابا في حفل
نيكول سابا في حفل فندق الماسة

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا واحدة من أرقي السهرات الرمضانية التي تميزت بآجواء الفخامة والرقي داخل خيمة "سي السيد" بفندق الماسة. 

تفاصيل حفل نيكول سابا

 حضرت نيكول سابا الحفل مرتدة سوارية "فوشيا" خطف انظار الحضور وكان في استقبالها وليد شحاته وسيد فتوح منظما الحفل وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لاغنية "حفضل احلم" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب. 

بعدها حرصت نيكول سابا علي تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وقالت : "وحشتوني وكل سنة وانتم ومصر ولبنان والامة العربية بخير وآمان ". 

وكعادتها أشعلت نيكول سابا الحفل  بالعديد من أغانيها الشهرة المميزة منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي"وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الاعمار. 

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي والتزم الحضور باجراءات التطعيم قبيل دخول الخيمة وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي الحفل والتنظيم  وليد شحاته وسيد فتوح. 

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على جانب آخر تستعد نيكول لتصوير أغنية باللهجة المصرية بعنوان "حفلة فركشة" بلبنان مع المخرج المتميز فادي حداد وهي شادي نور ولحن محمد يحي إنتاج لايف ستايل ستديو ومن المقرر أن تطلقها بعيد الفطر المبارك .

نيكول سابا فندق الماسة الخيم الرمضانية خيمة سي السيد حفلة فركشة

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