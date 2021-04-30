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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جراء انهيار جسر.. مقتل 25 مستوطنا إسرائيليا شمال فلسطين المحتلة

انهيار جسر في الأراضي
انهيار جسر في الأراضي المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى من المستوطنين إلى 25 شخصا جراء  انهيار جسر في منطقة جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة.

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في انهيار جسر.. عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين الإسرائيلين.. فيديو

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إسرائيل ترفض إجراء انتخابات في القدس

وكشفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار جسر في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تسجيل عدد من القتلى وعشرات الإصابات جراء انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

وفي سياق آخر، وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "صفقة سيئة" وحذر من أن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل عسكري لوقف طهران في سعيها المزعوم للحصول على سلاح نووي.

وقال كوهين لرويترز، اليوم الخميس "الصفقة السيئة ستدفع المنطقة إلى الحرب." مضيفا "يجب على أي شخص يسعى للحصول على منافع قصيرة الأجل أن ينتبه إلى المدى الطويل".

المستوطنين فلسطين المحتلة السلطات الإسرائيلية انهيار جسر المناسبات الدينية لليهود

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