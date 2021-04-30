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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لهذه الأسباب.. افحص قلبك بعد الشفاء من فيروس كورونا

القلب
القلب

يقول الأطباء إنه في حين أن معدل الشفاء مشجع للعديد من مرضى كوفيد ، إلا أن هناك بعض الآثار اللاحقة للمرض ، والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة الأجل. في الواقع ، كشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة أكسفورد أن ما يقرب من 50 في المائة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين فيروس كورونا الحاد أظهروا أدلة على تلف القلب بعد شهور من التعافي من المرض.

 

لذلك ، يصبح من المهم بالنسبة للمرضى فحص قلبهم بعد الشفاء  وفقًا لـindianexpress 

 

تسبب عدوى COVID-19 التهابًا في الجسم قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب ، وتشوهات في إيقاع القلب ، وحتى التسبب في تكوين جلطات في الأوعية الدموية. ثانيًا ، قد يغزو الفيروس خلايا المستقبل ، المعروفة باسم مستقبلات ACE2 ، داخل نسيج عضلة القلب ويسبب ضررًا فيروسيًا مباشرًا. يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات - مثل التهاب عضلة القلب - وهو التهاب في عضلة القلب إلى زيادة فشل القلب مع مرور الوقت. 

 

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقدم في المشكلة أو ظهور أمراض القلب المختلفة ، كما يوضح.

 

حيث إن قصور القلب يحدث عندما "لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي". "بعض الحالات - مثل تضيق الشرايين في القلب (مرض الشريان التاجي) أو ارتفاع ضغط الدم - تترك قلبك تدريجيًا ضعيفًا أو متصلبًا ليمتلئ وضخ الدم بكفاءة. هذه حالة مزمنة وتزداد سوءًا. يمكن أن تساعد الأدوية والعلاج المريض على العيش لفترة أطول وأفضل معها. يمكن أن يكون فشل القلب قاتلاً حسب شدته ".

 

ينصح الطبيب أنه بالنسبة للمرضى الذين عانوا مؤخرًا من آلام في الصدر بعد COVID-19 ، أو لديهم مرض قلبي بسيط قبل الإصابة بالعدوى ، فإن إجراء اختبار التصوير يمكن أن يكون مفيدًا. يمكن أن يظهر الاختبار ما إذا كان الفيروس قد تسبب في ضرر دائم لعضلات القلب. يُنصح به حتى للأشخاص الذين عانوا من أعراض COVID-19 الخفيفة فقط ".

 

العلاج

في المراحل الأولى من قصور القلب ، يمكن أن يساعد الدواء في إدارة الحالة ، في حالة فشل القلب المتقدم ، تكون خيارات العلاج مثل إجراء LVAD أو زرع القلب جنبًا إلى جنب مع العلاج ضرورية. "جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD) يساعد البطين الأيسر (غرفة الضخ الرئيسية في القلب) على ضخ الدم إلى باقي الجسم. إنه خيار عملي وآمن لإدارة الحالة "، يوصي الدكتور كومار.

 

علامات وأعراض قصور القلب:

- ضيق في التنفس
- إرهاق وضعف
- تورم في الساقين والكاحلين والقدمين
- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها
- انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة
- سعال مستمر
- زيادة الحاجة إلى التبول
- زيادة سريعة جدًا في الوزن نتيجة احتباس السوائل
- قلة الشهية والغثيان

فيروس كورونا فيروس كورونا القلب امراض القلب العلاج

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