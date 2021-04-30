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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشاد.. معارك طاحنة بين الجيش والمتمردين غرب البلاد

تشاد.. معارك طاحنة بين الجيش والمتمردين غرب البلاد

صدى البلد

 

دارت معارك في غرب تشاد بين القوات الحكومية ومتمرّدين أكّد في أعقابها الجيش أنّه دمّر رتلاً للمتمرّدين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطّمت بسبب "عطل فنّي".

 

وقال المتحدّث باسم "المجلس العسكري الانتقالي"، المجلس العسكري الحاكم منذ رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل عشرة أيام، إنّه "بعد تحييد هذه العصابة من المتمرّدين، تسبّب عطل فنّي بتحطّم طائرة هليكوبتر من طراز مي-24".

 

ولم يوضح الجيش الخسائر البشرية التي تكبّدها من جرّاء هذا الحادث، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

 

وكان متمرّدو "جبهة التناوب والوفاق فى تشاد" (فاكت) أكّدوا في وقت سابق الخميس أنّهم "دمّروا" المروحية.

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ومنذ منتصف أبريل تدور معارك بين الجيش وجبهة "فاكت" في كانيم، المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي (شمال).

 

وقتل إدريس ديبي إتنو خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردي فاكت الذين شنّوا هجوماً على نجامينا في 11 أبريل، يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل بولاية جديدة.

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