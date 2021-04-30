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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة مرعبة.. الهند تسجل ارتفاعا جنونيا في إصابات كورونا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 386,452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في زيادة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الصحة الهندية إلى تسجيل 3498 حالة وفاة إضافية بالمرض خلال اليوم الماضي.

هذا وذكرت إحصاءات لوكالة “رويترز” أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير الماضي عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما.

وفي المقابل، استغرقت الهند ما يقرب من 6 أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن سلالة كورونا الهندية، وهي النسخة المتحورة من فيروس كورونا والتي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية طاحنة، قد رُصدت في 17 دولة على الأقل.

وقالت الصحة العالمية إن سلالة كورونا الهندية اكتشفت في بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وسارعت عدد من الدول بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى الهند للتصدي إلى الكارثة الصحية التي تمر بها البلاد.

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