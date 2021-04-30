الاختيار 2 يخلد بطولات الشهداء.. النقيب ضياء فتوح أنقذ قسم الطالبية من كارثة وانفجرت به قنبلة

واصل مسلسل الاختيار ٢ عرض بطولات رجال الشرطة حيث رصدت الحلقة ١٧ بطولة النقيب ضياء فتوح ضابط المفرقعات الذي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون أمام محطة وقود بجوار قسم شرطة الطالبية.

وقعت الجريمة يوم ٦ يناير عام ٢٠١٥ عندما انفجرت عبوة ناسفة في جسد ضابط مفرقعات أثناء قيامه بتفكيكها بجوار قسم شرطة الطالبية مما أدى إلى تحويل جسده إلى أشلاء واستشهاده فور نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه كما أصيب أحد العمال بمحطة الوقود التي انفجرت أمامها القنبلة .

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وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة الأولية أن القنبلة زرعها إرهابيون أمام محطة وقود ملاصقة لقسم شرطة الطالبية بهدف تفجيرها مما يؤدي إلي تفجير المحطة وإشعال النيران في قسم الشرطة إلا أنه تم العثور على العبوة فتم إخطار الأجهزة الأمنية وانتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء مجدي الشلقاني مدير إدارة المفرقعات حينها إلى موقع العثور على القنبلة حيث تم فرض كردون أمني حولها وتوجه الرائد ضياء فتحي فتوح 30 سنة مرتديا البدلة الواقية للتعامل مع القنبلة فجلس على ركبتيه وأثناء محاولة تفكيك القنبلة انفجرت به وأطاحت به لمسافة أمتار وحولت قدميه إلى أشلاء فتم نقله إلى مستشفى الشرطة في حالة خطرة إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه متأثرا بجراحه التي أصابته

ظل يحارب الوقت للحظات مرت كأنها الدهر لاتخاذ قرار، فلم يكن يعرف أن القرار سيكون الأخير فى حياته .. بصدر رحب وابتسامة، ارتدى الضابط الشهيد ضياء فتحى بدلته الواقية، وتقدم نحو القنبلة الملقاة بالقرب من قسم شرطة الطالبية رافضاً إبطالها بمدفع المياه بسبب قربها من محطة وقود، ورفض هذا الحل لتجنب وقوع كارثة.

عمل ضابطاً بالأمن العام، وأصيب بطلق نارى فى ظهره أثناء مأمورية أمنية، وطلب نقله إلى إدارة المفرقعات، وحصل على دورات تدريبية عديدة، وشارك فى إبطال العشرات من عبوات الإرهاب عقب عزل محمد مرسى.

قال زملاء الشهيد : "ضياء من أكفأ ضباط المفرقعات فى الجيزة، وأبطل بكفى يديه المبتورتين أكثر من 30 قنبلة قبل استشهاده" وقالوا ان "ضياء" عقب تأكده أن الجسم الغريب يحوى مادة متفجرة اتخذ قراراً بعدم تفجيرها بمدفع المياه، بسبب قربها من محطة الوقود وأنه اتخذ القرار السليم خوفاً من وقوع كارثة محققة

كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية أن المخطط للجريمة همام عطية زعيم تنظيم أجناد مصر حيث زرع عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة وأسفرت عن إستشهاد أحد خبراء المفرقعات النقيب/ ضياء فتحى فتوح وإصابة إثنين من القوات أثناء محاولة إبطال مفعولها.



واضافت التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة للمباحث آنذاك ان الانفجار اسفر عن اصابة احد العاملين بمحطة الوقود باصابات متوسطة وان همام عطية نفذ العشرات من الجرائم كانت تعتمد جميعها على التفجير عن بعد بهاتف محمول او بريموت كنترول.