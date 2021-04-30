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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. ولي عهد أبوظبي يُشيد بإماراتية اقتحمت عالم تصليح السيارات

صدى البلد

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمواطنة اقتحمت عالم تصليح السيارات.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن "فخره واعتزازه بأبناء الوطن ممن يشكلون قدوة للآخرين عبر جهدهم ومثابرتهم"، مؤكداً على تقديم كل الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم.

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كما عبّر  في مكالمة هاتفية مع المواطنة الإماراتية هدى المطروشي صاحبة ورشة تصليح السيارات، عن سعادته بالأنموذج الذي تجسده هدى في اقتحامها هذا المجال، وقال: "فرحت عندما سمعت عنك، وعن الجهد الذي تبذلينه، ونحن نفتخر بهذه النوعية من أولادنا، ونحن ندعمكم ومعكم، لأن أمثالكم قدوة للآخرين".

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من جانبها، أكدت هدى المطروشي في تصريحات لصحف محلية أن ما تقوم به يؤكد دعم القيادة، للمرأة الإماراتية وفتح جميع الآفاق أمامها، لافتة إلى أن هوايتها بتصليح السيارات بدأت منذ 16 عاماً، وقامت بافتتاح ورشتها في 2020، بمثابرة وتخطيط استمر لسنوات.

الامارات أبوظبي الشيخ محمد بن زايد محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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