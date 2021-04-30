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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يكشف حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

سمير غانم دلال عبد
سمير غانم دلال عبد العزيز

كتب الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا يؤكد فيه ما أنفرد به «صدى البلد»، حول إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، كاشفا مستجدات الحالة الصحية له ولزوجته الفنانة دلال عبد العزيز. 

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خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

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دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر .. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة .. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما». 

يأتي ذلك بعدما أكد مصدر خاص لـ صدى البلد، علي نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة الكبيرة  دلال عبد العزيز.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخضع للعزل منذ 15 يوما بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، مع دخولها قبل ساعات أحد المستشفيات.
 

كانت الفنانة القديرة قد شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.

رامي رضوان سمير غانم دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز الفنان سمير غانم كورونا

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