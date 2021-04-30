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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى:عاوز سوق سيارات شغال طول الأسبوع وفيه بنك عشان أمان الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم الجمعة المجمع المتكامل والمقر  الجديد لـ سوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح متكامل عن السوق والموقف التنفيذى له.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى المشرفين على المشروع قائلا:" بعمل مشروع دا على 57 فدان عشان المواطنين تستفيد طوال الاسبوع مش يوم الجمعة بس، لازم المشروع يكون متكامل الخدمات.

وأضاف الرئيس السيسى قائلا:" لازم يكون فيه بنك عشان نحافظ على أمان الناس اللى جاي يشترى أو يبيع عربية يخلص ويحط فلوسه أو يسحبها من البنك، عاوز سوق سيارات مش موجود غير فى مصر".

https://fb.watch/5c2KAOP7B6/

الرئيس عبد الفتاح السيسي سوق السيارات طريق القاهرة العين السخنة مدينة نصر أخبار التوك شو اليوم

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