الرئيس السيسى:عاوز سوق سيارات شغال طول الأسبوع وفيه بنك عشان أمان الناس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم الجمعة المجمع المتكامل والمقر الجديد لـ سوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح متكامل عن السوق والموقف التنفيذى له.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى المشرفين على المشروع قائلا:" بعمل مشروع دا على 57 فدان عشان المواطنين تستفيد طوال الاسبوع مش يوم الجمعة بس، لازم المشروع يكون متكامل الخدمات.

وأضاف الرئيس السيسى قائلا:" لازم يكون فيه بنك عشان نحافظ على أمان الناس اللى جاي يشترى أو يبيع عربية يخلص ويحط فلوسه أو يسحبها من البنك، عاوز سوق سيارات مش موجود غير فى مصر".

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